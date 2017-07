Movimento Focolari: i Giovani per un mondo unito animeranno l’estate dei bambini a Siracusa e in un centro diurno di Scicli

È un impegno nelle periferie quello che vedrà protagonisti, nei prossimi giorni, i “Giovani per un mondo unito”. Tra i 10 eventi in programma in tutta Italia, due si svolgeranno in Sicilia, a Siracusa e Scicli. Dal 30 luglio al 7 agosto si terrà la quarta edizione del “Siracusa Summer campus” dal titolo “L’impegno continua nelle periferie”, organizzato da Giovani per un Mondo Unito e Gifra (Gioventù francescana). La settimana sarà ospitata nelle parrocchie di San Corrado e San Metodio (quartieri Tiche, Akradina e Grottasanta). “Il campus di Siracusa – si legge in una nota prenderà il testimone dal campus di Roma (25 luglio-3 agosto)” e per il 1° agosto è previsto un collegamento tra i due campus. Sono in programma attività ludiche (sport, pittura, riqualificazione, canto e danza) e incontri di formazione per gli animatori dedicati a “Le periferie, risorsa per la città”, “Come non far finire il mondo a causa dei disastri ambientali” e “Relazioni e resilienza”. A Scicli, invece, il progetto “Vacanze in donazione” vedrà protagonisti gruppi di giovani da tutta Italia, impegnati come volontari alle iniziative del centro diurno per minori “S. Rosario”, gestite dall’associazione “Nessuno escluso”, in collaborazione con la comunità locale del Movimento dei Focolari. I “Giovani per un mondo unito” accompagneranno i ragazzi al mare e in diverse gite e guideranno le attività di animazione. “Abbiamo scelto di dedicare una parte dell’estate – dice Adriano Falla, dei Giovani per un mondo unito di Scicli – nel servizio concreto a bambini che non avrebbero la possibilità di fare una vacanza. Per noi è un’esperienza importante di donazione che ci permette di metterci in gioco per chi ha più bisogno”. Il 3 agosto, i giovani del “Campus” di Siracusa si sposteranno a Scicli: i due gruppi si incontreranno presso la “Casa delle Culture”, iniziativa della Chiesa valdese (nell’ambito del progetto “Mediterraneo Hope”) per l’accoglienza dei giovani migranti, soprattutto minori.