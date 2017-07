Missioni: Fano, sei giovani in partenza per un’esperienza in Burundi e Mozambico

Oltre alla cinquantina di giovani che fino al 29 luglio partecipano al Campo di lavoro e formazione missionaria organizzato dal Centro missionario diocesano di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, saranno 6 i coetanei che vivranno un’esperienza missionaria più lunga, in Burundi e Mozambico. Tra di loro – scrive Filippo Bargnesi sull’ultimo numero del settimanale “Il nuovo amico” – “c’è anche chi ha appena finito la maturità, chi da anni sognava questo viaggio, chi lavora già per i più poveri, chi ha ‘sentito dire’ di questa possibilità e ci si è buttato e chi fin da ragazzo ha dato il suo contributo all’interno del Centro missionario”. Nicoletta, Ilaria, Benedetta ed Ettore vivranno un mese in Burundi, dove – spiega Bargnesi – “ad attenderli troveranno la comunità dei padri del Buon Pastore e della Regina del Cenacolo”, una “comunità locale nata per aiutare i pigmei che in quelle terre sono emarginati e tenuti al limite della società. Nella loro esperienza, “potranno toccare con mano i tanti progetti che da anni vengono portati avanti nella zona di Gitega”. Luca e Irene, invece, raggiungeranno il Mozambico e saranno accolti da padre Sandro, missionario italiano che vive a Tete. “Saranno accompagnati a conoscere la realtà locale e i progetti che stanno nascendo, grazie anche al contributo di altri ragazzi e ragazze che negli anni scorsi hanno fatto esperienza di missione in quelle terre”. “Abbiamo deciso di vivere questa esperienza di coppia – hanno affermato Luca e Irene – per toccare con mano un altro tipo di vita, più vera e per certi versi anche più dura”.