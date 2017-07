Migrazioni: Commissione, continuano i ricollocamenti da Italia e Grecia verso gli altri Paesi Ue. “Accelerare i trasferimenti”

(Bruxelles) Secondo la Commissione Ue, che oggi ha adottato la quattordicesima relazione sui progressi compiuti in materia di ricollocazione dei richiedenti asilo all’interno dell’Ue e di reinsediamento dei rifugiati provenienti da Paesi terzi, giugno sarebbe stato un “mese record” per le ricollocazioni da Italia e Grecia. “Il livello record di ricollocazioni registrato a giugno (oltre 2.000 persone rilocalizzate dalla Grecia e quasi 1.000 dall’Italia) e il fatto che la quasi totalità degli Stati membri abbia assunto impegni e proceda a regolari ricollocazioni fanno sperare che entro settembre sarà possibile ricollocare tutte le persone ammissibili”, si legge in una nota di Bruxelles. “Tuttavia, sono necessari maggiori sforzi per accelerare i trasferimenti dall’Italia, soprattutto alla luce dell’attuale situazione nel Mediterraneo centrale”. Perché in Italia gli arrivi sono ben superiori alle modeste cifre dei ricollocamenti Ue. “Nel frattempo – aggiunge la nota dell’Esecutivo – si continuano a registrare buoni progressi in materia di reinsediamento e la Commissione ha lanciato un nuovo sistema di impegni per il reinsediamento delle persone più vulnerabili da Libia, Egitto, Niger, Etiopia e Sudan, in parallelo ai reinsediamenti dalla Turchia”.