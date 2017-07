Mattarella: siccità e incendi, “soluzioni concrete senza allarmismi”

(Dire-Sir) – Sulle calamità naturali come la siccità e gli incendi occorre trovare ”soluzioni costruttive senza trasmettere ai cittadini ansia e allarme invece che attuare la vigilanza”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per la consegna del “Ventaglio” da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare (ASP). ”Come Paese- aggiunge- abbiamo le risorse per affrontare e superare le emergenze e faccio questa affermazione avendone consapevolezza”. Per risolvere le emergenze come la siccità, ha aggiunto, ”non esistono soluzioni immediate ma soluzioni da attuare immediatamente”. (www.dire.it)