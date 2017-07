(Dire-Sir) – C’è ”un’esplosione del fenomeno delle fake news, che non sono necessariamente solo le notizie false ma anche le notizie non verificate. Questo è ciò che distingue il lavoro dei giornalisti dagli altri: sono tenute alla verifica della verità”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per la consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare (ASP). (www.dire.it)