Mattarella: elezioni, “no a facili slogan, allontanano i cittadini”

(Dire-Sir) – Per le prossime politiche ”auspico un confronto elettorale su proposte e programmi, un confronto approfondito e non solo slogan facili da elaborare ma illusori”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per la consegna del “Ventaglio” da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare (ASP). Gli slogan, aggiunge, “allontanerebbero gli elettori dalla partecipazione. Occorre fare di tutto affinché la politica non si esaurisca con la propaganda”.

”Siamo nella fase conclusiva della legislatura, manca un semestre alla scadenza naturale. Le elezioni sono vicine. È un momento fondamentale della vita democratica da affrontare con serenità. È da auspicare un forte impegno per un’ampia partecipazione degli elettori al voto”, commenta ancora il presidente della Repubblica. ”Le istituzioni sono più robuste – aggiunge – se alla base delle elezioni vi è un’ampia partecipazione degli elettori che si riconoscono nelle istituzioni”. (www.dire.it)