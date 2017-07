Mattarella: crisi, “per superarla serve manovra con piena efficienza”

(Dire-Sir) – Per favorire la crescita c’è “l’esigenza di garantire costantemente la reputazione finanziaria del Paese in modo da sanare le ferite sociali e creare posti nuovi di lavoro”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per la consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare (ASP). “Come Paese – aggiunge Mattarella- abbiamo le risorse per affrontare e superare le emergenze e faccio questa affermazione avendone consapevolezza”. e aggiunge: “Occorre accompagnare la ripresa per consentire di rinsaldare la crescita e per creare nuovi posti di lavoro”. “Accompagnare la ripresa – spiega Mattarella – è decisivo per il Paese, per metterlo al riparo dalla instabilità. La manovra e la legge di stabilità saranno un passaggio fondamentale per il Paese, per ritrovare la fiducia dei mercati e affrontare con serenità decisioni che saranno assunte da altri Paesi. Ma occorre – sottolinea il capo dello Stato – che il Paese sia dotato di una manovra e di una legge di stabilità con piena efficienza ed efficacia”. Per contribuire alla ripresa, conclude Mattarella, occorre, anche “finanziare le intraprese per contribuire al bilancio della democrazia”. (www.dire.it)