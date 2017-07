Famiglia francescana: ministri generali, “il mondo ha bisogno di contemplativi”

“Il mondo ha bisogno di contemplativi, che però siano capaci di annunciare la gioia del Vangelo e la bellezza del vivere il carisma francescano in fraternità”. È quanto scrivono i ministri generali della famiglia francescana in una lettera per l’ottavo centenario della nascita di san Bonaventura firmata congiuntamente da padre Michael Anthony Perry (Ofm), padre Marco Tasca (OfmConv), padre Mauro Jöhri (OfmCapp) e padre Nicholas Polichnowski (Tor). Per i ministri generali, “il mondo, ieri come oggi, ha bisogno di ‘maestri di spirito’, uomini e donne capaci di aiutare con la loro testimonianza di vita gli altri nel processo verso l’esperienza di Dio”. Inoltre, aggiungono, “a noi francescani del XXI secolo, immersi in un mondo dominato da un sapere scientifico-tecnico tanto ampio e potente quanto apparentemente indifferente ad un Oltre e ad un Altro, il santo di Bagnoregio” chiede di “assumere un atteggiamento di vero e appassionato dialogo, con uno sguardo positivo e di grande stima nei confronti delle capacità umane”. “Ogni atteggiamento di contrapposizione e scomunica del mondo e delle sue capacità scientifiche e tecniche – ammoniscono – non appartiene alla visione di Bonaventura”. I ministri generali sottolineano poi l’importanza di “svolgere nei confronti di questo mondo un servizio di apertura al trascendente” perché “una chiusura consapevole a tale orizzonte infinito condannerebbe l’uomo ad una scienza e tecnica senza anima e senza speranza”. Infine, c’è il richiamo ad essere “frati aperti alle esigenze di questo mondo, capaci di portare una parola caratterizzata da semplicità, letizia e minorità, fraternità e profezia”. Invitando ad “accettare con umiltà la nostra attuale povertà di numeri e di presenze”, i ministri generali sottolineano che “occorre ripartire per rimetterci in cammino con passione, intelligenza e generosità, nel desiderio di far risuonare quella buona parola evangelica capace, attraverso le nostre opere e i nostri discorsi, di toccare la mente e il cuore del mondo contemporaneo”.