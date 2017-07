Ecumenismo: Guldanova (pastora luterana) al Sae, “sono le donne a consegnare le cose più preziose da una generazione all’altra”

“Sono le donne a consegnare le cose più preziose da una generazione all’altra: le tradizioni, i sogni, la fede, i progetti di una famiglia”. Lo ha detto Eva Guldanova, pastora luterana, intervenendo oggi al terzo giorno della sessione del Sae, in corso ad Assisi fono al 29 luglio. “Dio vuole e può agire anche attraverso di noi se facciamo le nostre scelte in modo non egoistico, coraggioso e prendiamo consiglio a partire da lui”, ha assicurato la relatrice, spiegando che “lo Spirito Santo agisce insieme a noi, effettua cambiamenti, parla in modo da preservare le cose buone dal passato per le future generazioni e introdurre cose nuove, nuove leggi, nuove tradizioni che renderanno il mondo, la società migliori”. “L’unità ci rende forti e rafforza anche il nostro coraggio mentre allevia le nostre sofferenze e ci aiuta a sbarazzarci dei nostri pesi o almeno, se necessario, a portarli avanti”, ha concluso Guldanova riferendosi ad una delle parole forti del movimento ecumenico: “Dobbiamo avere il coraggio di unirci attraverso le differenze e persistere nello sforzo per l’unità per raggiungere lo scopo del mondo migliore della società più giusta che potremmo consegnare ai nostri figli. E dal nostro Signore Gesù abbiamo imparato e con lui preghiamo per l’unità perché il mondo creda”.