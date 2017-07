Economia: Commissione, crescono e-commerce e acquisti transfrontalieri online. Forti differenze tra Paesi Ue

Bruxelles: la commissaria Ue Vera Jourová (foto SIR/CE)

(Bruxelles) La Commissione Ue pubblica l’edizione 2017 del Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori, documento che mette in luce che “un numero sempre maggiore di consumatori dell’Ue effettua acquisti online e che la loro fiducia nel commercio elettronico è aumentata, in particolare per quanto riguarda gli acquisti online da altri Paesi” comunitari. “I commercianti al dettaglio, tuttavia, sono ancora restii a espandere le loro attività online – vi si legge – e continuano a nutrire perplessità sulle vendite online a consumatori in altri Paesi membri. “Tali perplessità sono legate principalmente al maggiore rischio di frode o di mancato pagamento nelle vendite transfrontaliere, alle diverse normative fiscali, alle differenze nei diritti contrattuali nazionali e nelle norme a tutela dei consumatori”. Sebbene le condizioni per i consumatori “in generale siano migliorate dall’ultimo quadro di valutazione, i livelli di fiducia, conoscenza e tutela variano ancora notevolmente” da un Paese all’altro. La commissaria Jourová ha affermato: “La mia priorità è stata di migliorare la fiducia della gente e dei piccoli dettaglianti nel mercato unico digitale. Oggi i consumatori fanno acquisti online con più fiducia. Inoltre possono avvalersi di una procedura rapida per recuperare il loro denaro se qualcosa va storto, anche quando acquistano da un altro Paese. La sfida ora è quella di incoraggiare un maggior numero di imprese a fare fronte a questa domanda crescente”.

Il Quadro di valutazione, pubblicato ieri, mostra che “la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico è sensibilmente aumentata”: in internet si acquistano biglietti aerei e ferroviari, capi d’abbigliamento, servizi finanziari, elettrodomestici, libri… In dieci anni la percentuale di cittadini europei che acquistano online è quasi raddoppiata (passando dal 29,7% nel 2007 al 55% nel 2017). Rispetto all’edizione 2015 del Quadro di valutazione, i consumatori “sono più consapevoli dei loro diritti” (tutele, pagamenti, rimborsi…). “Tuttavia, le condizioni dei consumatori sono generalmente più favorevoli nei Paesi del nord e dell’ovest dell’Ue rispetto a quelli dell’est e del sud”. Ad esempio, il 94,5% dei finlandesi si lamenta – stando al documento della Commissione – quando incontra problemi, mentre in Bulgaria solo il 55,6% lo fa. Anche l’esposizione alle pratiche commerciali sleali varia considerevolmente, andando dal 40,9% in Croazia al 3,4% in Austria. Per affrontare tali questioni, la Commissione sta lavorando a una proposta per aggiornare le norme a tutela dei consumatori.