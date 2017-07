Diocesi: Teramo-Atri, da domani tre volontari in Etiopia con il Progetto Abuna per costruire un’aula scolastica

Ci sarà anche un piccolo gruppo proveniente della diocesi di Teramo-Atri tra i volontari che da domani, giovedì 27 luglio, e fino a martedì 8 agosto, saranno in Etiopia, nell’eparchia di Bahr Dar-Dessié, per collaborare alla realizzazione di un’aula per i bambini di un villaggio della popolazione Gumuz, denominato Banosh. “Questa missione estiva – spiega Katiuscia Scarpone sull’ultimo numero de ‘L’Araldo Abruzzese’, il settimanale diocesani di Teramo-Atri – fa parte del Progetto Abuna organizzato dalla Pastorale universitaria della diocesi di Benevento, in collaborazione con il vescovo etiope Lesanu-Christos Matheos”. “Al progetto, che va avanti da 8 anni – prosegue – hanno aderito altre diocesi, tra cui quella di Teramo-Atri”. Per sostenere la missione nelle scorse settimane si è svolta anche una cena di beneficenza a Guardia Vomano, con la partecipazione del vescovo di Teramo-Atri, monsignor Michele Seccia, e degli organizzatori della missione, don Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo, della diocesi di Benevento. “Dalla nostra diocesi – precisa Scarpone – quest’anno partiranno per l’Etiopia Concetta Micolucci di Guardia Vomano, già collaboratrice della missione dalle scorso anno, e i seminaristi Giuseppe Pesce e Paolo Di Mattia, per i quali si tratterà di un’esperienza forte ed edificante”. Dell’intero gruppo di volontari faranno parte giovani e adulti, studenti e seminaristi.