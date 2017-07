Diocesi: Cesena-Sarsina, un “motopellegrinaggio” in Harley Davidson

Un motopellegrinaggio da Budrio di Longiano (diocesi di Cesena-Sarsina) ad Anghiari, in provincia di Arezzo. La proposta, per domenica 30 luglio, viene don Filippo Cappelli, parroco a Budrio. Il giovane sacerdote, ordinato tre anni fa, è proprietario di una Harley Davidson. Nella parrocchia a lui affidata, ad aprile scorso ha organizzato un raduno per motociclisti, con tanto di benedizione ai mezzi e alle persone. “L’idea – dice il sacerdote – è quella di farne un appuntamento da realizzare più volte all’anno. In questa occasione l’invito è stato rivolto a proprietari di moto di una certa cilindrata, visto che il percorso di andata e ritorno sfiorerà i 500 chilometri da percorrere in giornata. Sto infatti pensando anche a uscite per ragazzi dai 14 anni in su con gli scooter da 50 cc”.

Il programma della giornata prevede alle 8 la celebrazione della Messa nella chiesa parrocchiale di Budrio a cui seguirà la benedizione di moto e caschi. Poi ci sarà una “partenza in massa”, si legge nel volantino predisposto per l’occasione, in direzione di Anghiari, attraverso il passo Carpegna. “Visiteremo luoghi di riflessione, di certo a Sansepolcro, e altri di tipo culturale, in specie ad Anghiari – continua don Filippo -. Poi pranzeremo insieme. Il ritorno sarà dal passo Viamaggio. Al rientro a casa, ci fermeremo ancora per un momento di preghiera per ringraziare il Signore”.