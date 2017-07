Diocesi: Caritas Noto, ieri veglia a Modica per i sacerdoti rapiti nella diocesi gemella di Butembo-Beni

“Anche il silenzio è complice”: con questa consapevolezza si è svolta ieri sera nel Santuario della Madonna delle grazie di Modica (diocesi di Noto) una veglia di preghiera per i sacerdoti rapiti nella diocesi gemella di Butembo-Beni, animata dalla comunità missionaria intercongregazionale. “Anche ‘il silenzio è complice’ di fronte, non solo al rapimento dei padri Charles Kipasa e Jean Pierre Akilimali, ma anche di fronte alle tante guerre – dice Maurilio Assenza, direttore della Caritas di Noto – che attraversano l’Africa: dal Sudan alla Somalia con milioni di rifugiati, dall’Eritrea con un regime dittatoriale con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l’Europa al Centrafrica in piena guerra civile, dalla Libia al Congo. E inoltre trenta milioni di persone che rischiano la morte per fame nella peggior crisi alimentare degli ultimi cinquant’anni: i cambiamenti climatici stanno rendendo inabitabile tre quarti del territorio africano e noi occidentali continuiamo a mandare armi (lo scorso anno l’Italia ha esportato armi per 14 miliardi di euro)”. Concetta Petriliggieri, missionaria modicana in Congo, ha invitato a leggere quanto sta accadendo ai due preti di Butembo-Beni ma anche a tutta l’Africa come segni di Dio che ci invita a guardare il mondo, ad accorgerci del mondo. La sfortuna del Congo è quella di essere un paese ricchissimo di materie preziose (dai diamanti al coltan) che lo rende appetibile ai potenti del mondo, in un vuoto di governo (si attendono elezioni ma non si sa quando). E nella preghiera finale l’invocazione è stata chiara, aiutati dalle parole del santo vescovo don Tonino Bello: “Scuotici dall’omertà. Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare per i soprusi consumati sui poveri. E preservarci dalla tragedia di dover riconoscere che le prime officine della violenza e dell’ingiustizia sono ospitate nei nostri cuori”.