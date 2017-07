Charlie Gard: Alta Corte di Londra, sarà trasferito in un hospice. Struttura e momento del trasferimento resteranno segreti

Estenuante seduta della Corte oggi a Londra, sotto la presidenza del giudice Nicholas Francis per cercare un consenso tra le parti sulle modalità con cui far uscire Charlie Gard dalla terapia intensiva. In aula, secondo quanto riferito dai media presenti all’udienza, solo la mamma, Connie Yates. Lo sforzo in queste ore è stato di capire le possibilità di trasferire e assistere a casa il piccolo nelle sue ultime ore. Vista la complessità della situazione clinica, delle apparecchiature coinvolte e l’assistenza medica necessaria, il giudice ha definito che è “nell’interesse superiore di Charlie” che sia trasferito in un hospice, per i suoi ultimi giorni. Lì sarà estubato. Il nome della struttura e il momento in cui sarà trasferito Charlie restano segreti. “Chiunque pubblicherà luogo e data infrangerà la legge” ha decretato il giudice. C’è però tempo per gli avvocati dei genitori di Charlie e del Great Ormond Street Hospital fino alle 12 di domani per verificare la fattibilità di “altri programmi” e trovare un eventuale accordo. Se non intervengono altre indicazioni, domani il giudice emetterà la sentenza.