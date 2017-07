Avvenire: la prima pagina di domani 27 luglio. Duello Roma-Parigi sui cantieri navali, vitalizi dei parlamentari, Pellegrini d’oro

“Avvenire” costruisce la sua prima pagina con una grande foto di navi militari italiane. Il titolo è sul duello Roma-Parigi, che si arricchisce di un capitolo economico, sui cantieri navali Stx, tra l’altro, di cui Fincantieri vorrebbe completare l’acquisizione e di cui vorrebbe poi assumere il controllo operativo, trovando ora il no francese. In precedenza, era stata l’accelerazione del presidente Macron sulla Libia a creare malumori. Ma le navi richiamano soprattutto la richiesta del premieri libico Sarraj, nel colloquio a Roma con il premier Gentiloni, di avere unità del nostro Paese nelle acque di Tripoli per contrastare i trafficanti di uomini. L’editoriale è di Marco Girardo: “L’arrocco revanscista di Emmanuel Macron rischia di essere una scelta politicamente forte, nel mare interno, ma strategicamente debole in acque internazionali. Sul piano diplomatico, per di più, appare come un mero voltafaccia, visto che gli accordi per l’acquisizione e il controllo italiano erano stati firmati solo pochi mesi fa dal precedente inquilino dell’Eliseo, François Hollande. Il rigurgito colbertistico transalpino, d’altro canto, pur distonico nel corpo dell’economia globale, mette in luce per contrasto la debolezza muscolare del nostro sistema-Paese”. A centro pagina, il voto della Camera sui vitalizi, che sforbicia le pensioni dei parlamentari, per il futuro, ma anche con effetto retroattivo. Richiami poi per la vicenda di Charlie, con un un giudizio infinito a Londra, destinato forse a concludersi nelle prossime ore; e per il trionfo di Federica Pellegrini ai Mondiali di nuoto.