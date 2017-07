Ue: Consiglio proroga mandato operazione Sophia contro la tratta nel Mediterraneo. Mogherini: salvate vite umane e arrestati molti scafisti

(Bruxelles) Il Consiglio dei ministri Ue ha prorogato, fino al 31 dicembre 2018, il mandato dell’operazione Eunavfor Med “Sophia”; l’operazione navale dell’Ue è intesa a smantellare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale. L’operazione svolge due compiti di sostegno, spiega una nota del Consiglio: “formare la guardia costiera e la marina libiche e contribuire all’attuazione dell’embargo dell’Onu sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche”. Il Consiglio ha inoltre modificato il mandato dell’operazione allo scopo di “istituire un meccanismo di controllo del personale in formazione per assicurare l’efficienza a lungo termine della formazione della guardia costiera libica”; “svolgere nuove attività di sorveglianza e raccogliere informazioni sul traffico illecito delle esportazioni di petrolio dalla Libia”; “migliorare le possibilità per lo scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani con le agenzie di contrasto degli Stati membri, Frontex ed Europol”.

Federica Mogherini, Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, dichiara: “Due anni fa, gli Stati membri dell’Ue hanno deciso all’unanimità di affrontare insieme uno dei crimini più abbietti dei nostri tempi – la tratta di esseri umani – istituendo l’Eunavfor Med Sophia. Molti sospetti trafficanti sono stati arrestati e molte vite sono state salvate nel Mediterraneo. A partire dallo scorso anno le nostre donne e i nostri uomini che servono sotto la bandiera europea hanno anche provveduto alla formazione della guardia costiera libica e a far rispettare l’embargo sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche. Oggi sono particolarmente orgogliosa di annunciare che il mandato dell’operazione Sophia è stato rinnovato all’unanimità e con ulteriori compiti aggiuntivi”.