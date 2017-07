Tv2000: dal 2 settembre la serie di reportage “Ritratti di coraggio”. Conduce il programma Paola Saluzzi

Una serie di reportage che raccontano l’immigrazione, la malattia, le famiglie fragili, le persecuzioni razziali, il terremoto, il bullismo, con un filo rosso: il coraggio. È il nuovo programma di Tv2000 “Ritratti di coraggio”, condotto da Paola Saluzzi a partire da sabato 2 settembre, tutti i sabato alle 9.10 e la domenica alle 9.20.

Tra i protagonisti dei reportage, Dawood Yousefi, che a 17 anni lascia l’Afghanistan e dopo undici mesi di viaggio arriva in Italia passando dalla condizione di clandestino a quella di richiedente asilo; Fiorella Tosoni, che, dopo la morte per leucemia del figlio Andrea di dieci anni, fonda con il marito Nicola Tudisco un’associazione che offre gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie. E ancora: Flavia Rizza reagisce agli atti di bullismo e cyberbullismo di cui è stata vittima fin da piccola. Lavinia Inciocchi, Mattia Seregni e gli altri giovanissimi volontari di TerrAttiva aiutano i terremotati di Amatrice. Angelo Di Giannantonio e la moglie Maria Grazia Viganò si occupano della casa famiglia “La Tenda” per bambini in difficoltà. La novantenne Emma Alatri con il marito Gino Fiorentino rievoca esperienze vissute in prima persona e dalla comunità ebraica, dai giorni della pubblicazione delle leggi razziali alla fine della guerra. Silvia Saini Damato, dopo la morte del marito Mino, continua a portare aiuti concreti a bambini abbandonati, affetti da Hiv e malati di Aids in Romania; Fabio Ferro, chirurgo specializzato nel risolvere malformazioni genitali nei bambini; Simona Atzori danzatrice, pittrice, scrittrice priva di braccia fin dalla nascita; Anna Costanza Baldry, psicologa, criminologa e docente universitario, che ha sempre dedicato le sue ricerche e attività al contrasto della violenza sulle donne.