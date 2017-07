Sport: stasera padre Mazas consegna i premi della Runner Half Marathon Via Pacis

Il Circolo Canottieri Aniene ha puntato forte sulla “NextGen”, una squadra giovane dal talento indiscutibile e ha vinto gli Assoluti della Coppa Canottieri. Nella “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio, in una serata da tutto esaurito, è andato in scena il secondo trionfo consecutivo nella categoria Assoluti della squadra guidata da Simone De Petris. L’edizione numero 53 della Coppa dei Canottieri si è chiusa esattamente come quella di 12 mesi fa: con il TC Parioli (squadra B, lo scorso anno era toccato alla A) sconfitto in finale e l’Aniene in festa ad alzare la coppa ornata con i nastri gialloblù. La Coppa dei Canottieri è finita sul campo, ma si chiuderà stasera con la cena di gala organizzata a bordo della piscina del CC Lazio per assegnare i premi individuali: saranno 22, consegnati nelle mani dei protagonisti dai rappresentanti delle aziende che hanno scelto di legare il loro nome alla Coppa dei Canottieri. Tra questi, anche i premi “Runner Half Marathon Via Pacis”, ai “calcettari” che durante tutto l’anno si tengono in forma con il running e che il prossimo 17 settembre parteciperanno alla prima mezza maratona multi religiosa per la pace. A premiare sarà padre Laurent Mazas, direttore esecutivo del Cortile dei Gentili.