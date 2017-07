Spiritualità: Mugnano di Napoli, un corso di esercizi spirituali sui messaggi della Madonna di Fatima nel primo centenario delle apparizioni

Un corso di esercizi spirituali sui messaggi della Madonna di Fatima nel primo centenario delle apparizioni: si terrà nel santuario del Sacro Cuore di Mugnano di Napoli, dal 1° al 5 agosto. Al corso degli esercizi partecipano le Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato della Casa di Mugnano e di altre case religiose della Congregazione, fondata da Santa Maria Cristina Brando. Circa 60 religiose che prenderanno parte a questo speciale corso di esercizi spirituali, guidato da padre Antonio Rungi, predicatore e missionario passionista del santuario mariano della Civita in Itri, e che ha scelto come tema generale: “Maria modello di vita consacrata a cento anni delle apparizioni della Madonna a Fatima”.

Il predicatore, nell’ambito dei cinque giorni di esercizi spirituali estivi, parlerà, inoltre, di “Maria e la donna consacrata”, de “L’Eucaristia, nella vita consacrata”; dei “Consigli evangelici di povertà, obbedienza e castità”. Le riflessioni di padre Rungi saranno improntate ai messaggi della Madonna di Fatima, scritti dalla serva di Dio, suor Lucia, sulla Sacra Scrittura e sul Magistero di Papa Francesco. Due meditazione al giorno, una al mattino e l’altra al pomeriggio, e il resto della giornata dedicato alla celebrazione eucaristica, alla liturgia delle ore, alla riflessione personale e all’esperienza del silenzio contemplativo e del “deserto”, avendo la casa religiosa ampi spazi esterni per stare in solitudine e riflettere a contatto con la natura.