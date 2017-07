Spagna: mons. Barrio (Santiago de Compostela), “i nostri governanti sappiano trovare soluzioni ai problemi politici, sociali e culturali” per costruire “bene comune”

“Quando abbiamo raggiunto così tante cose buone come mai avevamo fatto, in Spagna e in Europa, non dobbiamo dimenticare l’eredità della nostra storia, che, insieme ad aspetti negativi che devono essere sradicati, ci fornisce valori e ideali sufficienti e necessari per costruire una società solidale e piena di speranza”. Lo ha detto oggi mons. Julián Barrio, arcivescovo di Santiago de Compostela, in Spagna, nella celebrazione della Messa in occasione della festa di San Giacomo apostolo, nella cattedrale di Compostela. “Non si può costruire il proprio senza garantire gli altri – ha aggiunto il presule -. La storia spirituale e morale dell’Europa intorno alla memoria di Giacomo offre più elementi comuni per costruire una autentica comunità piuttosto che elementi divergenti o contrari tra loro, consapevoli di una pluralità complessa andando oltre un pluralismo inconciliabile”. L’arcivescovo ha invitato a “recuperare la centralità della dimensione religiosa nella vita. Emarginare Dio non libera l’uomo”. Nella sua omelia, mons. Barrio ha chiesto l’intercessione di San Giacomo affinché “i nostri governanti sappiano trovare, nel dialogo sereno e rispettoso della verità, soluzioni ai problemi politici, sociali e culturali” e ha pregato per “tutte quelle persone che stanno offrendo i loro migliori sforzi per rispondere alle esigenze del bene comune”.