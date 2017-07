Spagna: Azione cattolica generale, un incontro nazionale dei laici a Santiago de Compostela

L’Azione cattolica generale in Spagna organizza un incontro dei laici delle parrocchie, che percorreranno il Cammino di Santiago dal 27 luglio al 2 agosto, per poi celebrare un’Assemblea a Santiago de Compostela dal 3 al 6 agosto, per riflettere sulla propria vocazione e per aiutare a costruire “parrocchie con l’attitudine all’uscita”. Il tema è “Uscire, camminare e seminare sempre di nuovo”. Secondo i dati dell’Azione cattolica, sono oltre 1.200 le persone iscritte al Cammino di Santiago. Saranno accompagnate dl consigliere dell’Azione cattolica generale, mons. Carlos Escribano. Il 2 agosto Santiago de Compostela diventerà la capitale dell’Azione cattolica generale. L’arcivescovo di Santiago, mons. Julián Barrio, accoglierà i partecipanti in Plaza del Obradoiro, a partire dalle 18.30. Prima di questo momento i pellegrini parteciperanno alla Messa, presieduta dal card. Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, nella chiesa recentemente restaurata di San José de Milladoiro. All’incontro sono iscritte già più di 900 persone. Tra gli obiettivi dell’incontro, “offrire un servizio a tutta la Chiesa per propiziare uno spazio di riflessione condivisa sulla situazione del laicato nelle parrocchie”, “analizzare le strutture parrocchiali per situare i laici una volta di più in chiave evangelizzatrice”, “aiutare a porre la dimensione vocazionale al centro della vita del laico”, “creare uno spazio celebrativo-festivo che motivi a lavorare in rete, in comunione”, “far conoscere in maniera esperienziale il progetto dell’Azione cattolica generale”, “esprimere l’ecclesialità” della stessa Ac. L’appuntamento si potrà seguire attraverso la pagina web www.accioncatolicageneral.es.