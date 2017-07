Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Dia, operazioni anticamorra in Campania. Economia, investimenti con il Piano Juncker

Cronaca: Direzione investigativa antimafia in azione tra Napoli e Caserta. Infiltrazioni camorristiche nella sanità e al mercato ittico

Una operazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Napoli è in corso nel capoluogo campano e nel Casertano: gli agenti eseguono un provvedimento restrittivo – disposto dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura della Repubblica – della libertà personale nei confronti di otto persone. Tra gli arrestati dirigenti e funzionari della direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, imprenditori napoletani e casertani titolari di importanti aziende nel settore dei servizi sanitari e ospedalieri. Sono invece i Carabinieri del comando provinciale di Napoli e della Capitaneria di porto ad aver eseguito ieri misure cautelari in carcere nei confronti di Ernesto Tecchio e Fabio Mariano e di arresti domiciliari nei confronti di Vittorio Rapacciuolo. In questo caso la Dia avrebbe accertato l’infiltrazione del clan camorristico dei Mariano all’interno del mercato ittico, effettuando operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali.

Profughi: collaborazione Africa-Europa ribadita nella “Dichiarazione di Tunisi”. Tra i punti, lotta alla tratta e affrontare le cause della migrazione

I ministri dell’Interno di 12 Paesi africani ed europei, riunitisi ieri a Tunisi, hanno affrontato insieme il problema migratorio nel Mediterraneo centrale. Ne è emersa la “Dichiarazione di Tunisi” sottoscritta dai governi di Algeria, Austria, Francia, Italia, Libia, Mali, Malta, Niger, Slovenia, Svizzera, Ciad, e Tunisia. Alla riunione erano presenti anche rappresentanti di Consiglio e Commissione Ue. Fra gli impegni riaffermati: affrontare le cause profonde delle migrazioni definite “irregolari”; rafforzare la collaborazione contro la tratta dei migranti; cooperare per i rimpatri. Nella dichiarazione si prevede tra l’altro di “favorire lo sviluppo integrato ed inclusivo nei Paesi d’origine e di transito, in particolare nelle regioni a forte potenziale migratorio”. Per rafforzare la cooperazione contro il traffico dei migranti, si punta anche a “sostenere le autorità di frontiera dei Paesi d’origine e transito quanto a prevenzione e gestione dell’immigrazione irregolare, sorveglianza delle frontiere e sicurezza, attraverso formazione, dotazioni e sostegno all’infrastruttura, in particolare, in vista del rafforzamento della gestione delle frontiere terrestri della Libia che hanno un valore strategico per Libia, Europa e Africa”.

Sud Sudan: rapporto “Non rimanere in silenzio”. Amnesty denuncia migliaia di casi di violenza su donne, minori e uomini

“Migliaia di donne e ragazze sudsudanesi e alcuni uomini che hanno subito stupri nel corso di aggressioni sessuali di natura etnica durante il conflitto stanno affrontando gravi conseguenze psicologiche e stigma e non hanno nessuno cui chiedere aiuto”. Lo rivela il rapporto “Non rimanere in silenzio. Le sopravvissute alla violenza sessuale in Sud Sudan chiedono giustizia e riparazione”, realizzato da Amnesty International in collaborazione con 10 difensori dei diritti umani sudsudanesi i cui nomi – specifica il sito ufficiale di Amnesty – sono protetti per evitare rappresaglie da parte del governo. “Dall’inizio delle ostilità alla fine del 2013, migliaia di persone in tutto il Paese hanno subito gravi atti di violenza sessuale. Gli autori appartengono a entrambe le parti in conflitto – le forze governative del presidente Salva Kiir di etnia dinka e dell’ex presidente Riek Machar di etnia nuer – e dei gruppi armati loro alleati”. Il rapporto indica migliaia di stupri e mutilazioni sessuali, condotti sistematicamente su donne, minori e anche uomini, “con l’obiettivo di umiliare e di indebolire le etnie avversarie”. Per quanto riguarda i minori, in sette mesi, l’organizzazione per il rispetto dei diritti umani ha registrato oltre mille casi di stupro.

Economia: Piano Juncker sostiene gli investimenti e la ripresa. I dati della Commissione. Fondi alle piccole e medie imprese

Secondo fonti della Commissione europea, il Piano Juncker, definito nel 2015 per rilanciare gli investimenti, l’economia e l’occupazione in Europa starebbe dando i frutti sperati. Gli investimenti, alimentati da fondi pubblici e privati, avrebbe sinora raggiunto un volume pari a 225 miliardi di euro nei 28 Stati membri dell’Unione: il Piano prevedeva di mobilitare 315 miliardi. Gli investimenti riguarderebbero soprattutto le piccole e medie imprese: secondo la Commissione si dovrebbe raggiungere la cifra di 445mila Pmi coinvolte nell’intera operazione che ha un orizzonte di tempo di cinque anni. Gli ultimi progetti approvati e finanziati prevedono 125 milioni per la costruzione di duemila case popolari a Barcellona, 150 milioni di euro per ammodernare la banda larga in Grecia, 30 milioni per finanziare la costruzione di attrezzature nell’Università della Lettonia.

Spazio: ultimi controlli per la nuova avventura dell’astronauta italiano Paolo Nespoli. Venerdì torna nello spazio a 60 anni

Sembra tutto pronto per la terza partenza per lo spazio – fissata per venerdì 28 luglio – dell’italiano Paolo Nespoli, 60 anni, che in questo modo diventerà il secondo astronauta più anziano nella storia a raggiungere la Stazione spaziale internazionale dove resterà per sei mesi partecipando alla missione ‘‘Vita”. Nespoli ha affermato a Euronews: ‘‘Su una missione di lunga durata ci si focalizza sul ritorno scientifico e tecnologico. Quindi buona parte del tempo in orbita è dedicato a fare in modo che la missione sia utile alle sperimentazioni che si vogliono realizzare”. “In una missione di sei mesi” l’astronauta “deve diventare un extraterrestre, deve imparare a convivere con questo nuovo ambiente, dove sostanzialmente non c‘è più l’alto o il basso, non ci sono più i pesi, ci sono tutta una serie di cose complesse e si deve imparare a vivere in questo ambiente” per “ottenere degli obiettivi che normalmente non si potrebbe ottenere”.