Papa Francesco: sarà lui a beatificare l’8 settembre i due martiri colombiani Jesús Jaramillo Monsalve e Pedro María Ramírez Ramos

Ora c’è anche la conferma ufficiale del Vaticano che due martiri colombiani saranno beatificati dal Papa l’8 settembre. In una lettera pubblicata sul sito della Conferenza episcopale colombiana (Cec), firmata da mons. Angelo Becciu, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, si annuncia che Papa Francesco presiederà la celebrazione per la beatificazione di due martiri colombiani il prossimo 8 settembre a Villevicencio, seconda tappa della sua visita in Colombia.

I due nuovi beati sono mons. Jesús Jaramillo Monsalve, vescovo di Arauca, e il sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, chiamato “el cura de Armero”. Per entrambi il Papa aveva firmato lo scorso 7 luglio il decreto che stabiliva che le loro uccisioni (avvenute nel 1989 per il vescovo e nel 1948 per il sacerdote, nel contesto di violenza che ha caratterizzato la vita del Paese negli ultimi decenni) erano state commesse “in odio alla fede”.