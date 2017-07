Papa Francesco: dal 28 luglio la medaglia del quinto anno di pontificato

Sarà disponibile da venerdì prossimo, 28 luglio, presso l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica dello Stato della Città del Vaticano e presso i locali della Libreria Editrice Vaticana la medaglia del V Anno di Pontificato di Francesco, opera dell’artista Mariangela Crisciotti. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. La medaglia avrà le seguenti caratteristiche: sul diritto, lo stemma di Papa Francesco, intorno la scritta in latino “Franciscus P.P. Anno V MMXVII”, sotto il nome dell’artista, sul bordo la scritta sempre in latino “E civitate vaticana” con il numero della medaglia.

Sul rovescio: la mano tesa è segno di accoglienza verso coloro che fuggono dalla loro patria in cerca di un futuro migliore: “Hospes eram et collegistis me” (Mt 25,35). Seduto per terra e quasi confuso tra la gente c’è un uomo che somiglia a Cristo: “Quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25.40). Ogni esemplare è accompagnato da un certificato di garanzia, numerato, con timbro a secco della Segreteria di Stato e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano. I pezzi sono limitati: 50 i trittici, 50 gli esemplari in oro, 1.000 quelli in argento, 1.500 quelli in bronzo.