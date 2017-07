Padre Pio: venerdì 28 luglio la conclusione dell’Anno giubilare per I centenario arrivo del Santo a San Giovanni Rotondo. Presente il card. Amato

Sarà il card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, a presiedere le due liturgie che, il prossimo 28 luglio, concluderemo l’Anno giubilare, in occasione del primo centenario dell’arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. La giornata prevede una serie di eventi: alle ore 11,30, nella chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina, si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Angelo Amato, con la partecipazione dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, mons. Michele Castoro, e del ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini, fr. Maurizio Placentino; alle ore 19, al Largo 28 luglio 1916 (piazza Europa – imbocco corso Umberto I), ci saranno l’inaugurazione e la benedizione (che verrà impartita dal card. Amato) del “Luogo della memoria”, alla presenza di autorità religiose, civili e militari; alle ore 20, da Largo 28 luglio 1916 partirà la fiaccolata verso il convento; infine, alle ore 21, sul sagrato di Santa Maria delle Grazie, sarà rappresentata l’opera musicale su san Pio “Arriva lu Sand”, a cura dell’Accademia Federiciana di Andria del maestro Michele Lorusso, con la direzione musicale di Maria Grazia e Attilio Fontana. Alla giornata commemorativa hanno assicurato la loro presenza il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, e l’assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Puglia, Loredana Capone.