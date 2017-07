Notizie Sir del giorno: Bambino Gesù e card. Bassetti su Charlie Gard, negoziato Brexit, mons. Santoro su ambiente e salute a Taranto, Tv2000

Charlie Gard: Enoc (Osp. Bambino Gesù), “la vera eredità” di questo caso è “l’impegno a sviluppare concretamente un modello di medicina personalizzata”

“Perché ci siamo occupati di Charlie? Non per pubblicità, come qualcuno ha affermato, ma perché dopo la telefonata della mamma ho capito che c’era una domanda vera di aiutarli ad avere una speranza”. Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ha spiegato oggi pomeriggio in conferenza stampa le ragioni che hanno spinto il nosocomio a rispondere all’appello della famiglia del piccolo per cercare di offrirgli un’ulteriore opportunità di cura attraverso il protocollo sperimentale proposto dal professor Michio Hirano. (clicca qui)

Charlie Gard: card. Bassetti, “per i genitori una scelta drammatica. Ora il bambino sia accompagnato e curato nel naturale decorso della malattia”

“I genitori si sono trovati di fronte a una scelta drammatica che è stata quella di arrendersi alla malattia”. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, ha commentato la decisione dei genitori del piccolo Charlie Gard di abbandonare la battaglia legale per le cure al figlio. In un’intervista rilasciata questa mattina a Radio Uno, Bassetti ha sottolineato come “veramente in tutta questa vicenda, in queste settimane, abbiamo condiviso che c’è qualcosa di più della ragionevolezza giuridica e clinica”. (clicca qui)

Brexit: Parlamento Ue ribadisce i punti fermi del negoziato: diritti dei cittadini, accordi finanziari e frontiere sull’isola d’Irlanda

(Bruxelles) “Si potrà iniziare a parlare di un nuovo rapporto tra Unione europea e Regno Unito solo se si saranno fatti progressi sufficienti nei tre principali ambiti: i diritti dei cittadini, accordi finanziari e il problema delle frontiere sull’isola d’Irlanda”. Lo sottolinea in una nota il gruppo del Parlamento europeo incaricato di seguire il Brexit, alla luce degli incontri negoziali Ue-Regno Unito della scorsa settimana per il Brexit. Sarà il Parlamento a dire formalmente quando il “punto di progresso sufficiente sarà stato raggiunto”; dovrà avvenire per tutti e tre gli ambiti e non solo in uno o due. (clicca qui)

Rifiuti: mons. Santoro (Taranto) agli amministratori locali, “vigilare sulle discariche per evitare di deteriorare territorio e compromettere salute”

Accanto ai cittadini di Statte, Lizzano, Fragagnano, Grottaglie e San Marzano, che chiedono rispetto per l’ambiente e la salute e scendono in piazza contro l’ampliamento delle discariche. L’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, in una nota, ha invitato gli amministratori locali a vigilare e discernere. “Ai decisori politici e tecnici – ha scritto Santoro –, sui quali grava l’inderogabile responsabilità di tutelare in primo luogo la salute dei cittadini, chiedo di esercitare il massimo discernimento, per evitare di compromettere ulteriormente una situazione già di per sé preoccupante”. (clicca qui)

Diocesi: Prato, oggi mons. Agostinelli ha accolto nove bambini del Saharawi nel palazzo vescovile

Nove bambini originari del Saharawi, la Repubblica che metà degli Stati del mondo ancora oggi non riconosce, questa mattina sono stati accolti dal vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli, nel palazzo vescovile, nell’ambito di una serie d’iniziative organizzate dal Coordinamento toscano per il sostegno alla Repubblica del Saharawi. Dal 1983 l’associazione lavora a stretto contatto con la Regione e altri enti del territorio in favore della popolazione del Saharawi, che dal 1975 è stata costretta ad abbandonare la propria terra di origine, invasa dal vicino Marocco. (clicca qui)

Spagna: mons. Barrio (Santiago de Compostela), “i nostri governanti sappiano trovare soluzioni ai problemi politici, sociali e culturali” per costruire “bene comune”

“Quando abbiamo raggiunto così tante cose buone come mai avevamo fatto, in Spagna e in Europa, non dobbiamo dimenticare l’eredità della nostra storia, che, insieme ad aspetti negativi che devono essere sradicati, ci fornisce valori e ideali sufficienti e necessari per costruire una società solidale e piena di speranza”. Lo ha detto oggi mons. Julián Barrio, arcivescovo di Santiago de Compostela, in Spagna, nella celebrazione della Messa in occasione della festa di san Giacomo apostolo, nella cattedrale di Compostela. (clicca qui)

Tv2000: dal 2 settembre la serie di reportage “Ritratti di coraggio”. Conduce il programma Paola Saluzzi

Una serie di reportage che raccontano l’immigrazione, la malattia, le famiglie fragili, le persecuzioni razziali, il terremoto, il bullismo, con un filo rosso: il coraggio. È il nuovo programma di Tv2000 “Ritratti di coraggio”, condotto da Paola Saluzzi a partire da sabato 2 settembre (ore 9.10). Tra i protagonisti dei reportage, Dawood Yousefi, che a 17 anni lascia l’Afghanistan e dopo undici mesi di viaggio arriva in Italia passando dalla condizione di clandestino a quella di richiedente asilo… (clicca qui)