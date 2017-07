Norvegia: nuove versioni delle app della diocesi di Oslo. Oltre 6mila utenti per letture del giorno, preghiere e informazioni

Sono pronte le nuove versioni delle due applicazioni per smartphone e tablet della Chiesa cattolica in Norvegia. L’app “Katolsk” permette di avere a disposizione le letture del giorno, il santo, intenzioni di preghiera condivise, e consente di trovare una chiesa cattolica nelle vicinanze. L’aggiornamento offre miglioramenti tecnici, ma anche delle novità, a partire dall’introduzione dell’indonesiano come una delle 23 lingue disponibili per il rito della messa (sono molti gli immigrati cattolici nel Paese), ma anche informazioni sull’anno liturgico, giorno per giorno, le intenzioni di preghiera del Santo Padre e un “libro di preghiere”. Aggiornati sono anche la cartina con le informazioni sulle messe e le biografie dei santi. C’è poi l’app “Katekismen”, che permette di consultare la versione integrale del Catechismo della Chiesa cattolica e anche il Compendio, che invece è stato semplicemente aggiornato dal punto di vista tecnico. Le applicazioni sono nate nel 2014 e “sono gratuite” precisa il sito della diocesi. A luglio 2017 le applicazioni risultavano installate su un totale di 6.600 dispositivi. Sono però anche disponibili su browser web standard (app.katolsk.no).