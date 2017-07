Meeting di Rimini: domenica 20 agosto mons. Zuppi inaugura una mostra su “don Ivo Silingardi e le cooperative sociali Nazareno”

Dal 20 al 26 agosto, nell’ambito del Meeting di Rimini dal titolo “Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”, si potrà visitare una mostra su don Ivo Silingardi, sacerdote della diocesi di Carpi, e l’Opera Nazareno dal titolo: “Una storia semplice: don Ivo Silingardi e le cooperative sociali Nazareno”. “Abbiamo accolto l’invito del Meeting a realizzare questa mostra in memoria di don Ivo, che ha speso la sua vita per far conoscere Gesù a tutti coloro che ha incontrato, specialmente alle persone che avevano più bisogno. Ci ha lasciato il 25 marzo dello scorso anno certo della sua fede e desideroso dell’incontro definitivo col Signore”, si legge in una nota delle cooperative sociali Nazareno. La mostra sarà inaugurata domenica 20 agosto alle ore 16.30, da mons. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e illustrerà tutto il percorso dell’Opera Nazareno dalla vocazione di don Ivo fino al momento attuale.

Sempre a cura delle cooperative Nazareno si terrà un incontro il 26 agosto, alle ore 15, presso la Sala Illumia C3 dal titolo “Noi siamo un dialogo. Cambiare l’altro o incontrarlo?” con la partecipazione di Giovanni stanghellini, psichiatra e psicoterapeuta; sergio zini, presidente delle cooperative Sociali Nazareno. Introduce Cesare Maria Cornaggia, ricercatore in Psichiatria all’Università degli studi di Milano-Bicocca.