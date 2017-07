Giovani: Fuci, a Camaldoli la Settimana teologica intitolata “Ecumenismo: il coraggio di una strada comune”

Si terrà anche quest’anno a Camaldoli un momento estivo per studenti universitari, organizzato dalla Fuci dal 30 luglio al 5 agosto. Uno spazio di riposo, incontro, confronto e approfondimento, al termine della sessione estiva di esami che molti studenti decidono di vivere per ricaricarsi e distendersi dalle fatiche di studio e di vita quotidiana appena passate. La Settimana teologica ha per titolo “Ecumenismo: il coraggio di una strada comune”. “Le parole di esortazione di Papa Francesco all’incontro con l’altro, in un clima di apertura a livello ecclesiale, ci spingono come giovani studenti universitari a conoscere meglio l’altro, seguendo i principi cristiani del dialogo”, si legge in una nota. A guidare la riflessione della Settima teologica saranno Riccardo Burigana, direttore del Centro per l’ecumenismo a Venezia, Brunetto Salvarani, docente di Teologia della missione e del dialogo presso la Facoltà teologica dell’Emilia Romagna, eFulvio Ferrario, pastore valdese e coordinatore della Commissione consultiva per le relazioni ecumeniche della Tavola Valdese. Inoltre, ci saranno invitati speciali che porteranno la loro testimonianza. Durante la settimana, i ragazzi partecipanti avranno modo di confrontarsi tramite momenti di dibattito e laboratori, oltre che conoscersi meglio grazie alle serate di conoscenza, giochi e divertimento. Info: www.fuci.net