Formazione: Paolo De Nardis nuovo presidente dell’Istituto di studi politici “S. Pio V”

Paolo De Nardis, ordinario di Sociologia presso la Sapienza, Università di Roma, autore di numerose pubblicazioni nell’ambito della teoria sociologica, dei rapporti tra le scienze sociali e della partecipazione politica, è il nuovo presidente dell’Istituto di studi politici “S. Pio V”. È stato preside della facoltà di Sociologia della Sapienza Università di Roma, direttore del Dipartimento di Sociologia, membro del Consiglio universitario nazionale, presidente del Comitato per le Scienze pubbliche e sociali. È stato cofondatore della Scuola superiore dell’Interno e ha presieduto il Consiglio scientifico dell’Istituto di studi politici “S. Pio V”. “È un compito molto difficile – ha commentato De Nardis, dopo l’elezione – dal momento che raccolgo dall’amico e collega Antonio Iodice il testimone da un punto altissimo della vita dell’Istituto, assurto pienamente a think tank di rilevanza nazionale per una molteplicità di discipline. Non è cosa da poco, soprattutto in un periodo come questo, in cui l’università italiana vive il lungo medioevo del disinvestimento pubblico e del disinteresse delle forze economiche. Ne consegue che l’Istituto sia un luogo privilegiato in cui fare ricerca e proporre contributi per affrontare le grandi sfide della quotidianità, in maniera ponderata scientificamente”.