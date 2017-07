Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco titoli e il tg politico realizzato dall’agenzia DIRE (anche su www.dire.it e www.agensir.it).

Balzo dell’industria a maggio

Buone notizie dal settore industriale. Rispetto allo scorso anno, il fatturato aumenta a maggio del 7.6%, gli ordinativi crescono del 13.7%. Lo riferisce l’Istat. “L’Italia riparte. Le riforme del governo Renzi hanno segnato la giusta direzione”, commenta il viceministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova. Esulta il segretario del Pd: “I risultati arrivano”, dice Matteo Renzi che prevede: “Il Pil andra’ meglio del previsto. Se continuiamo così possiamo crescere molto di più”.

Caos a sinistra, lite tra Pisapia e Mdp

Sale la tensione a sinistra, dove Giuliano Pisapia lavora a un movimento unitario. È stato rinviato l’incontro fissato con Mdp, il movimento fondato da Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza. Pisapia rifiuta l’ipotesi della federazione. “La sinistra deve guardare al futuro”, dice. “Il nuovo soggetto deve nascere con la più larga partecipazione popolare”, gli rispondono da Mdp. E assicurano: “Noi andiamo avanti”. Divergenze anche sull’atteggiamento da tenere verso il Pd di Renzi. Se Pisapia apre, da Mdp arriva una netta chiusura.

Allarme Federcasa: 4 case popolari su 10 non antisismiche

Il 40% delle case popolari che si trovano nella zona sismica più pericolosa non rispondono agli attuali requisiti antisismici. Così uno studio di Federcasa, presentato alla Camera con il ministro Graziano Delrio. La nostra priorità per la finanziaria – ha spiegato il ministro – sarà l’inserimento delle case popolari nel cosiddetto “sisma-bonus”, il sistema di incentivi fiscali per l’adeguamento antisismico.

Sport e periferie, firmata la convenzione coi sindaci

Da Acireale a Bari e Barletta, da Catanzaro a Firenze, da Pesaro a Verona: 25 tra sindaci e rappresentanti dei Comuni hanno firmato la convenzione con il Coni, grazie a cui si potranno erogare le risorse stanziate dal Governo nel Piano ‘Sport e Periferie’. Il ministro Luca Lotti ha annunciato un nuovo bando per “altri 100 milioni che partira’ da settembre”. Si tratta di un atto che “dimostra la fiducia del governo nel Coni”, come ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malago’.

In Norvegia si prega meglio con la app

Applicazioni per pregare, su smartphone e tablet. Le ha adottate la Chiesa cattolica in Norvegia. Grazie alle app si può accedere alle letture del giorno, al santo, ad intenzioni di preghiera condivise e si può trovare una chiesa cattolica nelle vicinanze. È quanto riporta il Sir. Le applicazioni sono nate nel 2014 e sono gratuite. Al momento risultavano installate su 6.600 dispositivi.