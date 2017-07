Diocesi: Palestrina, a settembre la settima edizione della Festa della famiglia a Castel San Pietro Romano

Siamo ancora a luglio, ma è già tempo di programmi per settembre. La diocesi di Palestrina infatti ha già iniziato a pubblicizzare la settima edizione della Festa della famiglia a Castel San Pietro Romano. Il tema della giornata, prevista per il prossimo 17 settembre, è “Famiglie, se si danno la mano”. L’obiettivo è chiaro fin da titolo: accendere nelle famiglie il desiderio di aprirsi le une alle altre. Ad animare la festa ci saranno i Giallisti, un duo musicale che promuove la musica emergente e indipendente. Loro sono Fabio Ricci e Alessandra Drusian, coppia sul palco e nella vita privata. Insieme hanno dato vita a questo progetto, ben espresso dal loro slogan: “Diamo voce a chi non ce l’ha”. Il loro repertorio comprende brani dal ricco contenuto spirituale. L’intera iniziativa è stata ispirata dalle parole di Papa Francesco, che definisce la famiglia “una fabbrica di speranza, di speranza di vita e di risurrezione”.