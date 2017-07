Diocesi: Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, il 1° agosto pellegrinaggio penitenziale alla Porziuncola

Pellegrinaggio alla Porziuncola per la Festa del Perdono 2016

Per vivere appieno la Festa del perdono e la conclusione delle celebrazioni per l’VIII centenario dell’Indulgenza della Porziuncola, la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino rivivrà nel pomeriggio di martedì 1° agosto il pellegrinaggio penitenziale dalla basilica di San Francesco a quella di Santa Maria degli Angeli. “Il raduno, per i rappresentanti delle istituzioni, i pellegrini e le confraternite di Assisi – si legge in una nota – è fissato alle ore 15.45 nella piazza San Francesco”. Da qui, alle 16, prenderà il via la processione che scenderà al seminario regionale “dove – prosegue la nota – possono unirsi coloro che non possono arrivare a San Francesco”. L’arrivo previsto a Santa Maria degli Angeli è previsto per le 18.45; in basilica il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, presiederà i Primi Vespri.