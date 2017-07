Codice di condotta Ong: Asgi, “nessun sostegno o legittimazione all’approvazione”

Nessun “sostegno o legittimazione all’approvazione” del Codice di condotta per le Ong coinvolte nel salvataggio di migranti in mare. Anzi, “pieno sostegno all’azione di ricerca e salvataggio delle Ong che, in tal modo, si fanno carico di compiti che gli Stati e l’Unione europea si sono dimostrati non avere la volontà o la capacità di svolgere, pur avendone la responsabilità ed il dovere giuridico, oltre che morale”. È quanto esprime l’Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) in un documento nel quale commenta la bozza del Codice di condotta per le Ong. L’Asgi “sottolinea che è priva di ogni riscontro fattuale l’idea stessa secondo la quale l’attività compiuta dalle Ong possa costituire un incentivo alle migrazioni irregolari o, addirittura, una forma di collusione con fenomeni criminali di traffico di persone”. “La richiesta fatta alle Ong di rispettare le regole internazionali di sicurezza della navigazione e di ottemperare alle istruzioni ricevute dal Mrcc (Maritime rescue coordination centre) di Roma appare superflua”, si legge nel documento, anche perché “non vi è alcun elemento che provi che le navi in questione si siano comportate diversamente”. “D’altro canto – prosegue l’Asgi – una richiesta alle navi delle Ong di cooperare attivamente con la cosiddetta ‘Guardia costiera libica’ all’evidente fine di consentire il ritorno in Libia dei migranti salvati potrebbe sollevare questioni gravi di rispetto del diritto internazionale e appare oggi in contrasto con l’obbligo di garantire lo sbarco in un porto sicuro alle persone salvate in mare”. Nel documento vengono sottolineati i contrasti del Codice di condotta con “i basilari principi del diritto internazionale del mare” oltre che “la situazione di forte insicurezza che riguarda la Libia” e il “trattamento disumano lì riservato alle persone provenienti da altri Paesi”.