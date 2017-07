Caritas: Saint Malo, università estiva per giovani di Francia, Germania, Svizzera, Lussemburgo, Austria, Sud-Tirolo. “Insieme è meglio”

Appuntamento a Saint Malo, Francia, a fine agosto (24-27 agosto) per i giovani che fanno parte delle associazioni giovanili della Caritas in Francia, Germania, Svizzera, Lussemburgo, Austria, Sud-Tirolo. Organizzato dall’associazione francese Secours catholique, in collaborazione con Young Caritas Europe, l’università d’estate a Saint Malo è ormai tradizione per i giovani. I temi di quest’anno: “Insieme è meglio. Osare l’interculturale e l’interreligioso”. In questo “festival, vorremmo prendere in considerazione l’esperienza di ciascuno”, spiegano gli organizzatori, e fare in modo che ogni “partecipante possa vivere i propri valori, fede e principi”, che li possa “condividere ma anche ricevere”. Non si parlerà solo di interculturale e di interreligioso nei gruppi di confronto previsti ogni giorno per condividere “le proprie esperienze di impegno solidale”, ma li si vivrà nelle espressioni artistiche e nei momenti di spiritualità dove sarà possibile scegliere tra proposte cristiane, musulmane, ma anche alternative-meditative attraverso lo yoga. A completare il programma, attività sportive, musica e festa, una notte intorno al fuoco e la “rivoluzione fraterna” a Saint Malo. A disposizione dei partecipanti, quattro ettari di terra per piantare le tende. Lo scorso anno i partecipanti erano stati circa cinquecento.