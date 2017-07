Brasile: la Cnbb chiede ai vescovi di rispondere al questionario per il Sinodo 2018

La presidenza della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha inviato una lettera, firmata dal presidente, card. Sergio da Rocha, a tutti i vescovi brasiliani chiedendo che ogni diocesi risponda al questionario fornito dalla Santa Sede in vista della quindicesima Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi, che avrà come tema “I giovani, la fede e di discernimento vocazionale” e si terrà nel 2018. Nella lettera, pubblicata ieri sul sito della Cnbb, la presidenza della Cnbb sottolinea l’importanza del contributo della Chiesa brasiliana per il Sinodo e rende noto che è stato nominato un gruppo di lavoro per preparare una sintesi da inviare alla Segreteria del Sinodo. Le risposte al sondaggio possono essere presentate fino al 31 luglio, e-mail: synodus@cnbb.org.br.