Somalia: il governo colpisce le aziende o esercizi commerciali che versano denaro al gruppo armato Al-Shabaab

(DIRE-SIR) – Il governo somalo cerca di togliere ossigeno al gruppo armato Al-Shabaab, colpendo direttamente le aziende o gli esercizi commerciali – grandi o piccoli che siano – che versano denaro al movimento. Questa pratica è stata documentata di recente da un’inchiesta di “Dalsan Radio”. Per questo il ministro della Sicurezza, Mohamed Abukar Dualle, in una conferenza stampa ha annunciato che saranno “congelati i conti correnti e confiscate le attività commerciali” di tutti quegli imprenditori che “pagano le tasse agli Shabaab”. Dualle ha anche ordinato alle compagnie telefoniche di interrompere immediatamente il servizio ai miliziani, così come per gli istituti finanziari che ne gestiscono il credito. Contro i trasgressori, ha spiegato il ministro, “saranno intraprese azioni legali”. Secondo “Dalsan Radio”, infatti, gli Shabaab hanno imposto nelle regioni centrali e meridionali del Paese, poste sotto il loro controllo, la circolazione della valuta etiope, divulgando al tempo stesso il divieto di usare lo scellino somalo. A confermarlo, anche le autorità del Puntland, secondo cui la strategia perseguita è quella di rafforzare il birr etiope, a scapito dello scellino.

