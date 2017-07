Solidarietà: Perù, dall’Icjlds una donazione a favore dei progetti sostenuti da mons. Di Marco e dalla parrocchia romana di san Lorenzo in Lucina

Continua l’impegno verso il Perù di mons. Nazzareno Di Marco, cappellano di Sua Santità e parroco di San Lorenzo in Lucina, a Roma. “Quest’anno – spiega – grazie alla generosità delle famiglie romane, ho potuto mandare dei fondi per costruire pozzi nel deserto, acquistare degli animali da allevare e permettere ad alcuni giovani di entrare in seminario”. A questo si aggiunge la decisione dell’Illustrissima Casa Jantus Lordi de Sobremonte (Icjlds) di Buenos Aires che ha scelto di destinare un’importante donazione per contribuire alle tante necessità degli abitanti di questi luoghi. In particolare, i fondi verranno impiegati a favore dei seminaristi. “Le famiglie vivono di agricoltura e non possono pagare la retta per i loro figli”, puntualizza Di Marco. I costi del seminario sono elevati per le famiglie: 1.300 euro di retta, ogni anno, per il seminario minore, e 3.300 euro per il seminario maggiore. La tenacia del sacerdote e la generosità dei parrocchiani sono riuscite, già in questo primo anno di solidarietà, a consentire l’ingresso in seminario di 10 giovani peruviani. “In più – aggiunge mons. Di Marco – stiamo ricostruendo il primo piano di una parte del seminario di Caravelí, che è stato distrutto da due diversi terremoti. Presto 16 giovani seminaristi potranno vivere lì”. È possibile contribuire all’iniziativa rivolgendosi alla parrocchia in piazza San Lorenzo in Lucina 16/a, a Roma.