Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Economia, Fmi rivede al rialzo le previsioni per l’Italia. Attentato a Kabul, decine di morti

Economia: Fondo monetario internazionale rivede le stime. Più crescita per eurozona e Italia. Rischio protezionismo

Proseguire con le riforme, liberare energie per gli investimenti, evitare ogni forma di protezionismo commerciale. Sono le indicazioni che il Fondo monetario internazionale ribadisce mentre rivede le stime per l’economia mondiale ed europea. Per l’area euro le previsioni indicano un Pil in crescita all’1,9%, 0,2 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile dello stesso Fmi. Nel 2018 il Pil salirebbe dell’1,7%. Nel frattempo il Pil americano crescerà, secondo le previsioni del Fondo monetario, sia quest’anno che il prossimo del 2,1%, rispettivamente 0,2 e 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle stime di primavera. Al rialzo le cifre per l’Italia, il cui Prodotto interno lordo crescerà – sostengono gli esperti del Fmi – quest’anno dell’1,3%, ovvero 0,5 punti percentuali in più rispetto a quanto indicato ad aprile; nel 2018 l’economia italiana crescerà dell’1,0% (+0,2 punti percentuali sulle stime precedenti). Nel complesso l’area euro è in fase di ripresa, e le indicazioni positive riguardano anche Germania, Francia e Spagna. Permangono peraltro le incertezze legate al clima internazionale: conflitti, protezionismo dichiarato dagli Stati Uniti.

Siccità e meteo: emergenza idrica a Roma e danni al settore agricolo. Possibile stato di calamità in alcune regioni

L’emergenza-siccità riguarda almeno 10 regioni italiane e il settore agricolo è il primo a farne le spese. Problemi di forniture idriche si prospettano per alcuni centri maggiori a partire da Roma. Le stime di Coldiretti parlano addirittura di 2 miliardi di danni previsti per il settore primario. La richiesta di stato di calamità naturale potrebbe essere presentata al ministero delle Politiche agricole da diverse regioni, così da alleggerire gli impegni finanziari delle aziende (sospensione rate dei mutui, blocco dei pagamenti dei contributi, accesso al Fondo per il ristoro danni). Il livello delle acque di diversi bacini naturali è a rischio (Garda, Trasimeno); allarme per alcuni fiumi, a partire dal Po. Dalle previsioni metereologiche giunge però qualche segnale positivo: nel senso che l’ondata di caldo torrido sarebbe in via di estinzione, mentre una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale dovrebbe portare pioggia e abbassare le temperature in Italia, a partire dalle regioni settentrionali e centrali.

Cronaca: Musile di Piave, uccide l’ex moglie e poi si autodenuncia. A Milano un bambino evita violenza contro la madre

Uccisa in casa dall’ex marito, forse contrariato dal fatto che la donna volesse rifarsi una vita dopo la separazione. Ieri un uomo di 44 anni ha accoltellato la moglie – e madre di due ragazzi di 15 e 9 anni – per poi autodenunciarsi ai Carabinieri: “L’ho uccisa io, venite a prendermi”. La vicenda è accaduta a Musile di Piave. I figli non erano presenti al momento dell’omicidio perché in vacanza. L’uomo è agli arresti e sottoposto a interrogatorio. Un’altra vicenda di violenza contro le donne avrebbe potuto finire in tragedia se un bambino di 10 anni non avesse chiamato la Polizia. L’episodio è accaduto ieri a Milano: un uomo italiano di 52 anni ha minacciato la moglie peruviana, di 34 anni, con un coltello. Il ragazzo ha allertato in tempo la Questura. L’uomo, denunciato e fermato, aveva già minacciato due volte la moglie nel 2008 e nel 2014.

Afghanistan: attentato a Kabul, 35 vittime e numerosi feriti. Dall’inizio dell’anno una serie infinita di attacchi

È già salito a 35 il conto delle vittime – e oltre 40 feriti – dell’attentato di questa mattina a Kabul, in Afghanistan. Un’autobomba è esplosa nella parte ovest della capitale, in un quartiere a maggioranza sciita, scagliandosi contro un autobus che trasportava lavoratori. Indagini sono in corso per capire se l’obiettivo dell’attentato fosse proprio il bus; i talebani hanno rivendicato l’azione attraverso un comunicato inviato ad Al Jazeera. Si tratta dell’ennesimo attacco suicida che ha colpito l’Afghanistan dall’inizio dell’anno: nel 2017 si contano già oltre 1.600 morti in attentati.

Polonia: proteste in numerose città contro la Riforma della magistratura. Ue monitora la situazione dello stato di diritto

Nuove proteste ieri in Polonia contro il governo e le riforme che lasciano in pensiero Bruxelles. Ieri decine di migliaia di polacchi sono scesi in piazza per protestare contro la riforma della Corte costituzionale – che metterebbe in pericolo l’indipendenza della magistratura – in numerose città del Paese. A Varsavia si è svolta una fiaccolata davanti alla Corte suprema dove sono stati letti gli articoli della Costituzione. Raduni di cittadini polacchi si sono registrati anche a Londra, Parigi e Bruxelles con slogan contro il governo del partito conservatore PiS. La riforma prevede fra l’altro di assegnare al governo il potere di decidere i candidati alla Corte suprema.