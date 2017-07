Settimana Sociale: definito il programma dell’appuntamento di Cagliari. Ci saranno Bassetti, Turkson, Galantino e Gentiloni

Saranno quattro giorni intensi quelli in programma al Centro dei congressi di Cagliari, dal 26 al 29 ottobre, in occasione della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani sul tema “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo, solidale”. Previsti, tra i tanti, gli interventi del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, del card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, e di Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle politiche sociali. In attesa di conferma la presenza di Mario Draghi, presidente della Bce. Nella mattina conclusiva di domenica 29 sono in programma la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, e le conclusione di mons. Filippo Santoro, presidente del Comitato organizzatore della 48ª Settimana sociale. Nel corso delle giornate ci sarà spazio per le testimonianze di lavoratori e per diversi momenti di confronto a cui prenderanno parte esponenti del mondo dell’associazionismo cattolico, docenti universitari e imprenditori. Invitati Roberto Rossini (Acli), Giorgio Vittadini (Compagnia delle Opere), Alberto De Toni (rettore Università di Udine), Claudia Fiaschi (Confcooperative), il ministro Claudio De Vincenti, Giovanni Brugnoli (Confindustria), Roberto Moncalvo (Coldiretti), Carlo Costalli (Mcl), Annamaria Furlan (Cisl), Tiziano Treu (Cnel). A Luigino Bruni e Rosanna Virgili saranno affidate le due riflessioni bibliche, mentre Leonardo Becchetti interverrà a partire dall’esperienza di “Cercatori di LavOro”.