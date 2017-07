Portogallo: volontariato, oltre cento “Giovani senza frontiere” in missioni estive

Il movimento legato alla Congregazione dei missionari dello Spirito santo, “Giovani senza frontiere” (Jsf), ha annunciato che nel corso dell’estate 2017 saranno realizzate diverse azioni missionarie di una settimana in Portogallo, e un “Progetto ponte” nell’arcipelago di Cabo Verde. “Confermiano un’attività ormai divenuta tradizionale: da alcuni anni, per noi, estate fa rima con missione”, ha dichiarato il padre provinciale spiritano Tony Neves, presentando l’iniziativa. In Portogallo, dal 21 al 30 luglio, la diocesi di Algarve accoglie “l’IntraRail missionario”, e, nello stesso periodo, in Vila da Ponte (Lamego) si terrà una “settimana missionaria”. Dal 4 al 14 agosto, i “Giovani senza frontiere” promuoveranno altre due attività di volontariato: la prima, in Arcozelo (Ponte de Lima), nella diocesi di Viana do Castelo; la seconda in Almargen do Bispo, nel patriarcato di Lisbona. La cittadina di Trofa (Porto) accoglierà i volontari tra il 17 ed il 27 di agosto, mentre in Marrazes, nella diocesi di Leiria-Fatima, la proposta missionaria si svolgerà dal 18 al 28 dello stesso mese. Infine, il “Progetto ponte” consentirà a 12 giovani portoghesi di raggiungere la Repubblica di Cabo Verde, in virtù di un’azione concordata con la Paróquia da Calheta de São Miguel Arcanjo, nell’isola di Santiago. Tutte le missioni realizzate dal movimento Jsf saranno accompagnate da un sacerdote spiritano. Altre attività di volontariato saranno realizzate in collaborazione con organizzazioni missionarie, come la Equipa d’África e la Gioventù mariana vicentina.