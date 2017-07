Perdono di Assisi: parte domani da Livorno la 37ª Marcia francescana dei giovani toscani

Partirà domani, martedì 25 luglio, da Livorno la 37ª Marcia francescana che, dopo una decina giorni di cammino, vedrà giungere i partecipanti toscani alla Porziuncola di Assisi il 2 agosto con i coetanei provenienti da tutta Italia e dall’Europa. L’iniziativa, si legge in una nota, è rivolta ai giovani dai 18 ai 32 anni che “desiderano impegnarsi in un breve itinerario spirituale per dare luce alla propria vita interiore e così raggiungere a piedi la meta di Assisi”. “Si tratta sostanzialmente di un ‘viaggio a piedi’ che – prosegue la nota – ha come meta finale l’arrivo a Santa Maria degli Angeli in Assisi il giorno 2 agosto, per poter vivere la Festa del perdono”. Il punto di partenza per i giovani toscani sarà Livorno. Poi il cammino li porterà a Collesalvetti, Casciana Alta, Lajatico, San Vivaldo, Poppi, Pieve di Romena, Badia Prataglia, La Verna, Valfabbrica e Assisi. “Elementi portanti e irrinunciabili del percorso – conclude la nota – saranno, oltre al cammino giornaliero, lo spirito di fraternità e di sobrietà, la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio, la condivisione del poco o del tanto che portiamo nello zaino della nostra esistenza, il confronto sulle scelte di vita e sugli ideali che coltiviamo nel nostro cuore”.