Missioni: Comunità Villaregia, 12 missionari e 30 volontari ricevono mandato missionario

Dodici missionari, pronti per partire e portare il Vangelo fino agli estremi confini del mondo, in quelle periferie della Chiesa tanto amate da Papa Francesco. Sono dodici, tra sacerdoti, missionarie e missionari della Comunità di Villaregia, associazione pubblica di fedeli nata nel 1981 e riconosciuta dal Vaticano nel 2012, e che opera in 7 missioni nel sud del mondo. Lo scorso 14 luglio i missionari hanno ricevuto l’invio. Si tratta di Adriana Lima e padre Edson Santana in partenza per il Mozambico; padre Hernando Echeverry, Marzia Buzzat e Diego Fieni per il Perù; Adeline Loukouri e padre Olivier Nelle per la Costa d’Avorio; Dani Moras e padre Paolo Motta per il Burkina Faso; Maura Alhuay per il Messico; Mariarosa Testa per il Brasile; Juan Carlos Coto per il Porto Rico. Particolarmente emozionante è stato il momento della consegna del crocifisso che per l’occasione è stato realizzato da alcuni rifugiati ospitati dalla Comunità di Villaregia nella sede in Veneto (a Porto Viro). Oltre ai missionari, ci sono anche 30 volontari, giovani, coppie, famiglie, che hanno deciso di vivere un periodo in una missione dell’Africa o dell’America del Sud della Comunità Missionaria di Villaregia.