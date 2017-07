Migranti: vertice a Tunisi dei ministri europei e africani

(DIRE-SIR) – Disciplinare o comunque regolarizzare i flussi migratori nei Paesi di origine e di transito: è questo, secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), l’obiettivo sul quale i ministri dell’Interno europei e africani si confrontano oggi a Tunisi.

“Dobbiamo definire le regole e bloccare questi viaggi pericolosi verso la Libia”, ha detto Vincent Cochetel, inviato speciale di Unhcr per il Mediterraneo centrale. Al vertice partecipano i ministri di Algeria, Austria, Ciad, Egitto, Francia, Germania, Italia, Libia, Mali, Malta, Niger, Slovenia, Svizzera e Tunisia. Rappresentata anche l’Estonia, che detiene la presidenza di turno dell’Ue. Previsti gli interventi del commissario europeo per la Migrazione e gli affari interni, Dimitris Avramopoulos, e per l’Italia del titolare del Viminale Marco Minniti.

Secondo stime rilanciate da Unhcr, nei primi sei mesi del 2017 nel tentativo di attraversare il Mediterraneo sono morti o comunque scomparsi in mare almeno 2171 migranti. Dalla Libia in Italia nel 2017 sarebbero arrivate oltre 90mila persone.

(www.dire.it)