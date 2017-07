Migranti: una linea guida per uniformare i controlli sanitari ai migranti

Una linea guida per fornire raccomandazioni sui controlli sanitari di profughi e richiedenti asilo, a partire da una valutazione iniziale in fase di soccorso alla visita medica completa nei centri di prima accoglienza fino alla “presa in carico” vera e propria nella seconda accoglienza. Si rivolge ai decisori, agli enti gestori dei centri di accoglienza e agli operatori sociosanitari per uniformare i comportamenti sul territorio nazionale. Sarà presentata stasera alle 17.30 nella sala stampa della Camera dei Deputati con il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, il direttore generale dell’Istituto nazionale salute migrazioni e povertà (Inmp) Concetta Mirisola, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi, il presidente della Società italiana di medicina delle migrazioni – Simm Maurizio Marceca e il direttore generale della prevenzione del Ministero della Sanità Ranieri Guerra. E’ il primo importante contributo scientifico a livello europeo su un tema così attuale. Il documento, intitolato “Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza”, è stato elaborato nell’ambito del “Programma nazionale linee guida salute migranti, sviluppato dall’Inmp in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e la Simm. “Sono state prese in considerazione le principali malattie infettive e diffusive (tubercolosi, malaria, epatite B e C, HIV, parassitosi, infezioni sessualmente trasmissibili) e alcune patologie cronico-degenerative (diabete, anemie, ipertensione, carcinoma cervice uterina) – si legge in una nota del Ministero della Sanità – la cui diagnosi precoce si associa a una riduzione degli esiti negativi per la salute e dei costi per il Servizio sanitario nazionale. Sono state anche considerate alcune condizioni – quali la gravidanza – meritevoli di particolare tutela e in grado di modificare il percorso di accoglienza”.