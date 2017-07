Lago di Bracciano: Irsa-Cnr, negli ultimi giorni livello sceso di 10 cm. Se prosegue abbassamento è a rischio ecosistema

Negli ultimi giorni nel lago di Bracciano si è registrato un abbassamento del livello idrico di circa 10 cm, portando il livello del bacino a -163 rispetto allo zero idrometrico. Se le condizioni meteo climatiche dovessero rimanere inalterate, portando il livello del lago a -200cm, si rischierebbero ripercussioni sull’intero ecosistema lacustre. E’ quanto si legge in una nota dell’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (Irsa-Cnr), che da oltre 15 anni svolge attività di monitoraggio sul lago di Bracciano, diffusa oggi in relazione alla crisi idrica di Roma e del Lazio. Secondo i ricercatori, la perdita di superficie adibita ai processi di autodepurazione sarebbe pari al 22,5% (in pratica il lago si comporta come un grande ecosistema filtro, con abbattimento in particolare della sostanza organica e dei nutrienti).





Gli effetti degli abbassamenti idrici nel lago, prosegue la nota, “determinano, inoltre, significative ripercussioni anche sulla falda circumlacuale che svolge un’importante funzione di alleggerimento delle criticità legate al potenziale innesco di processi eutrofici, influendo sulla diluizione dei nutrienti, sulla circolazione e movimentazione idrologica, sulla riduzione termica”. Per i ricercatori il “caso Bracciano” deve fare scuola a livello nazionale ed internazionale, “rivalutando l’importante ruolo della pianificazione e della collaborazione interistituzionale che veda il supporto scientifico strutturato di enti di ricerca ed università”. Inoltre, le sfide imposta dai cambiamenti climatici “devono alimentare un sistema diffuso e multiforme di tutela e razionalizzazione dell’acqua in una visione ecologica che la vede parte attiva di ciascuno dei 94 processi ambientali che regolano la vita del nostro pianeta”.

L’acqua, conclude la nota, “deve essere vista come valore essenziale, non solo culturale ma civile ed economico, in grado di influenzare la qualità dell’ambiente, della vita individuale ed il benessere sociale”.