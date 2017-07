Giornali Fisc: “Corriere Cesenate”, due pagine dedicate ai sacerdoti in vista della memoria del santo curato d’Ars

In vista della memoria del santo curato d’Ars, Giovanni Maria Vianney, proclamato da Pio XI nel 1929 patrono del clero con cura d’anime, il settimanale diocesano di Cesena-Sarsina, “Corriere Cesenate” dedica due pagine ad una riflessione sulla figura del prete. “Senza sacerdoti – si legge nell’introduzione – non ci sarebbe la Chiesa e Dio non avrebbe un volto percepibile e sperimentabile”. “Senza preti non ci sarebbe Messa e senza Messa non ci sarebbe comunità. E senza la Messa e senza il suo corpo di Cristo – prosegue il settimanale – la vita sarebbe, come prima della sua venuta, in balia degli umori e degli eventi, senza un’autentica pietra d’angolo su cui poggiarsi”. Secondo il “Corriere Cesenate”, “per pochi che sbagliano (ma chi non sbaglia in vita sua?), tanti altri santi sacerdoti hanno costituito, e costituiscono, un saldo punto di riferimento per quanti si affidano alla loro guida spirituale. Un apostolato spesso oscuro, in realtà prezioso, per il quale, interpretando il sentimento di tantissimi, non abbiamo che una sola parola: grazie”. Nelle due pagine sono pubblicate alcune composizioni del medico-poeta Franco Casadei nelle quali parla del sacerdote come “un tipo umano che ha scandito per secoli la vita cristiana di città e campagne” e dei preti “tante volte lasciati soli davanti alla fatica del vivere, ai problemi della gente, al loro stesso limite”. Non poteva mancare anche un ricordo di “don Oreste Benzi, il prete dalla tonaca lisa sempre a fianco degli ultimi”.