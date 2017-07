Germania: cattedrale di Bonn chiusa per restauri urgenti. Schumacher (decano), “due anni di lavori”

La basilica cattedrale di Bonn, il Bonner Münster, uno dei più importanti monumenti romanici di tutta la Germania, è stata chiusa ieri per almeno due anni per urgenti lavori di consolidamento e restauro. Al termine di una solenne eucaristia, davanti ad oltre mille fedeli commossi e preoccupati, le porte della cattedrale dedicata ai santi Cassio e Florenzio sono state chiuse. Problemi statici, crepe, umidità e la vetustà della basilica, la cui fondazione risale al 1150, secondo i tecnici dell’arcidiocesi di Colonia (a cui appartiene Bonn) richiedono una ristrutturazione completa e non più interventi tampone. La maggior parte dei costi, circa 20,2 milioni di euro, saranno coperti dall’arcidiocesi. “Chiudere ora la nostra Bonner Münster per molti è come se il cuore della città venga chiuso per essere operato”, ha detto domenica il decano della cattedrale, Wilfried Schumacher. “Faremo di tutto per assicurare che l’operazione non sia troppo lunga, anche se dobbiamo ipotizzare almeno due anni”, ha sottolineato il decano. Dopo la messa, una processione ha accompagnato le reliquie dei santi Cassio e Florenzio presso la chiesa gotica di San Remigio, dove riposeranno per tutto il tempo dei lavori. Anche il grande organo Klais è stato smontato e catalogato in vista della sua ricomposizione. La cattedrale di Bonn è stata elevata al rango di basilica minore nel 1956. La televisione pubblica Wdr del land Renania Settentrionale-Westfalia ha realizzato un video a 360° sulla storia millenaria della cattedrale e documenterà digitalmente la progressione dei lavori.