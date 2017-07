Finlandia: cresce il numero di sacerdoti. Si rinnovano le regole del Consiglio presbiterale

Il Consiglio presbiterale della diocesi di Helsinki fino ad ora era composto da tutti i sacerdoti che appartenevano alla diocesi, una “pratica molto rara”, spiega il sito della diocesi che però anche in Finlandia “è diventata quasi impossibile, perché i sacerdoti sono aumentati di numero (sono attualmente 30), così come è cresciuto in modo significativo il numero dei credenti nella diocesi”. Per questo il vescovo di Helsinki, mons. Teemu Sippo, ha rinnovato le regole del Consiglio in modo che esso includerà, oltre ai membri del Consiglio episcopale, cinque membri eletti tra i sacerdoti. Inoltre, il vescovo può invitare un altro sacerdote. Il Consiglio resta in carica per una durata di cinque anni”. Nei giorni scorsi quindi in conformità con le nuove regole, il vescovo ha nominato il primo Consiglio che resterà in carica fino al luglio 2022. Il consiglio presbiterale, spiega la nota della diocesi, “agisce come organo consultivo del vescovo in conformità con i canoni del Diritto canonico 495-502, e nei casi in cui sia richiesta l’opinione del Consiglio presbiterale”.