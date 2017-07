Emergenza siccità: Moncalvo (Coldiretti), “fare manutenzione dell’esistente” e “dare spazio agli agricoltori”

A seguito dell’emergenza siccità, dieci regioni sono pronte a chiedere lo stato di calamità naturale. “L’agricoltura è sempre la prima vittima dei fenomeni meteorologici e atmosferici – dice in un’intervista al Sir il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo. Anche in questo caso la bassissima disponibilità di acqua unita al calo delle precipitazioni – nei primi quindici giorni di luglio il 70% in meno della norma – si sta trasformando in una situazione di siccità che riguarda i due terzi della superficie agricola nazionale coltivata”. In forte difficoltà ortofrutta, mais e soia. A rischio anche la produzione di foraggi per l’alimentazione degli animali quest’inverno, vigneti e uliveti. A questo si aggiunge il calo importante della produzione di latte pari al 20% cui sono sottoposti gli animali per lo stress da caldo. Per Moncalvo si tratta di emergenza annunciata: “Dal punto di vista climatico tutto il 2017 è stato un anno anomalo” e “la conta dei danni supera i due miliardi di euro”. “Non possiamo limitarci a gestire l’emergenza – insiste – ma dobbiamo affrontare il tema puntando sulla prevenzione”. Con riferimento all’emergenza acqua a Roma e all’ipotesi razionamento, il presidente di Coldiretti punta il dito contro la mancata manutenzione delle infrastrutture esistenti: “Condotte dell’acqua potabile” ma anche invasi, tubazioni e “canalizzazioni per uso irriguo”. Di qui il ruolo degli agricoltori: “La manutenzione ordinaria di molte di queste strutture e dei canali al di fuori dei centri urbani può vedere un grande impegno degli agricoltori che grazie alla legge di orientamento del 2001, che ne ha ridefinito il ruolo, possono occuparsi di gestione dell’acqua e di manutenzione del territorio e del verde pubblico. In tutti i territori in cui si sono già messe in opera questo tipo di convenzioni i risultati sono importanti”. Contenimento dei costi, qualità dell’intervento e capacità di gestire l’emergenza: per Moncalvo dare spazio agli agricoltori “utilizzando i contenuti normativi previsti nella legge” può essere “un grande passo in avanti”.